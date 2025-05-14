Среда, 14 Мая 2025 17:52

АрмИнфо. В Международный день музеев в Дилижанском геологическом музее-галерее представят картину Ивана Айвазовского <Морской пейзаж> в формате виртуальной реальности (VR). Это позволит посетителю стать участником создания этого произведения, познакомиться с уникальным опытом благодаря звуку и изображению, воплощенному благодаря VR.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, благодаря этой программе сотрудники Музея смогут по-новому представить картину Айвазовского, что послужит основой для привлечения посетителей в музей, поскольку виртуальная реальность позволит передать информацию в более интерактивной, визуальной и образовательной форме. Мероприятие состоится 18 мая, в 15:00.