Среда, 14 Мая 2025 16:24

АрмИнфо. В настоящее время в Армении отсутствует система образования, и ответственные лица "играют" не с учебными программами, а ставят под угрозу национальное существование и будущее страны. Об этом на своей странице в Фейсбук написала депутат Национального Собрания Арцаха Метаксе Акопян.

В этой связи она напомнила, что после первой карабахской войны в 90-х годах, когда страна находилась в тяжелом положении, национальное образование стало одной из немногих опор, поддерживавших общественное сопротивление. По словам Акопян, учителя и преподаватели тогда не только передавали знания, но и выступали носителями ценностей, сохраняющих национальную идентичность.

"С безоговорочной преданностью делу, часто без каких-либо минимальных условий, они сохранили страну благодаря образованию и воспитали поколение с надеждой на будущее", - подчеркнула депутат.

Акопян при этом отметила, что система образования Армении на протяжении многих лет имела как достижения, так и недостатки. Тем не менее, как подчеркнула депутат, основной ориентир - формирование национальных ценностей - оставался неизменным. "Учитель тогда пользовался почетом, уважением и авторитетом. Ему доверяли не только предметные знания, но и важную миссию по формированию направления развития поколения", - пояснила она.

Между тем сегодня, как заметила депутат, система образования сталкивается с серьезным ценностным кризисом. Акопян заявила, что то, что происходит с этой сферой в Армении, можно охарактеризовать как "николовская система образования", в которой радикально изменились акценты. По ее мнению, современное образование стало модным явлением без содержания, где ценности искажены, а учитель больше не является той опорой, которую ученик уважает.

"Учитель сегодня может стать объектом нападения в физическом, моральном и юридическом смысле. Когда ученик может толкать, оскорблять или "давить" на учителя, это уже проявление системной проблемы, а не отдельного инцидента", - заметила Акопян.

В заключение депутат подчеркнула, что образование должно быть одной из основ национальной безопасности. В этой связи она обратила внимание, что унижение учителей приводит к тому, что образование становится формальным, и лишает поколение ценностей.

"Я с уверенностью констатирую, что в настоящее время в Республике Армения отсутствует система образования, и ответственные лица играют не с учебными программами, а с национальным существованием и будущим. А учитель, у которого сегодня нет достоинства, завтра не сможет вырастить достойное поколение", - резюмировала Акопян.

Напомним, что 13 мая родители и ученики школы Мердзаван, расположенной в общине Паракар Армавирской области, совместно с родителями провели забастовку, чтобы привлечь внимание к неподобающему поведению учителя истории. По словам протестующих, педагог проявляла неуважительное отношение к ученикам, в частности, оскорбляла их и даже высказывала презрительные высказывания в адрес арцахцев. Кроме того, со слов учеников, учительница призывала оставить в прошлом вопрос Геноцида армян в Османской империи и быть более благосклонными к туркам.