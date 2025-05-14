Среда, 14 Мая 2025 16:17

АрмИнфо. Судя по всему, в Армении дети бывших высокопоставленных чиновников своими заявлениями предпринимают попытку взять на себя ответственность за совершенные их родителями деяния. Об этом 14 мая на заседании Национального Собрания РА заявил секретарь правящей в стране фракции "Гражданский" договор" Артур Ованнисян, комментируя выступление в НС депутата парламента от оппозиционной фракции "Армения" Левона Кочаряна.

В своем выступлении Кочарян-младший, в частности, указал на обвинения властей в грабеже Армении семьей второго президента РА Роберта Кочаряна. Как заметил Левон Кочарян, при наличии правды по данным обвинениям, у семьи было бы два выхода: либо пойти на достижение компромисса с властями, либо все распродать и уехать", - подчеркнул оппозиционер.

Он также напомнил, что в ходе последнего правительственного часа в НС премьер- министр РА Никол Пашинян обозвал одного из оппозиционеров амбалом. "На следующий день он поехал в Москву. Вы видели видео с его участием? И кто после этого "амбал"? - заявил Кочарян- младший. Досталось от него и спикеру НС Алену Симоняну, который ранее пригрозил женщине-депутату вышвырнуть ее из зала заседаний НС. Оппозиционер заметил, что спикеру следует быть осторожным, когда он, Левон Кочарян вышвырнет Симоняна с его места.

В этой связи Артур Ованнисян призвал Кочаряна - младшего спросить у Кочаряна - старшего, почему в туалетах избивали людей, которые потом из этих туалетов не выходили. "Пойди и спроси у отца, как 1 марта 2008 года людей расстреливали на улицах Еревана, как в стране могли произойти события 27 октября 1999 года, каким образом он пытался обменять Мегри на Нагорный Карабах, каким образом он фактически приостановил процесс признания Соединенными Штатами геноцида армян, пойди и спроси, о чем говорят рядовые граждане страны относительно вашей семьи, которая с утра до вечера грабила страну", - заявил в порыве гнева Ованнисян.

"Слушай, ара, люди читают о вашем незаконном имуществе и не могут закончить этот список. За счет скольких людей вы наживались", - заявил секретарь правящей фракции.