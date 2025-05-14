Среда, 14 Мая 2025 14:16

АрмИнфо. Бывший начальник Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Артем Мовсесян при содействии директора подведомственного ему предприятия Ф.М. и его двоюродного брата К.М. использовал свое служебное положение вопреки интересам службы, чем причинил существенный ущерб законным интересам государства и предприятия, повлек по неосторожности тяжкие последствия, сообщает пресс- служба Следственного комитета Армении.

Согласно информации, Мовсесян, игнорируя тот факт, что сумма годовой аренды самолета явно превышает стоимость приобретения самолета, не принял мер по приобретению самолета за счет государственных средств, выделенных ГУГА, а в тот же период намеревался приобрести самолет через компанию, которая фактически принадлежала ему, и получить незаконный доход, сдав его в аренду этой компании.

При этом, осознавая законодательный запрет на регистрацию компании на свое имя и с целью сокрытия преступного деяния, которое он собирался совершить, Мовсесян вступил в преступное сговор со своим двоюродным братом, купив на его имя компанию.

Экс-глава ГУГА заключил договор аренды самолета на сумму 218 тыс. 900 драмов за летный час с компанией, импортированные самолеты которой явно не соответствовали международным авиационным стандартам, техническим характеристикам и не имели сертификата на эксплуатацию. Затем Ф.М. составил и использовал явно подложный официальный документ о том, что арендная плата в размере 218 тыс. 940 драмов за летный час соответствует рыночным ценам. В течение срока договора стоимость одного летного часа самолета была искусственно завышена без обоснования.

В результате, сдав в аренду приобретенный компанией самолет всего за 86 миллионов 210 тысяч 827 драмов, компании, фактически принадлежащей Мовсесяну, было выплачено 592 миллиона 77 тысяч 300 драмов посредством банковских переводов, тогда как в случае выполнения того же количества рейсов по прейскуранту компании максимум мог составить 317 миллионов 887 тысяч 702 драмов.

Таким образом, в результате действий последних компании была необоснованно перечислена особо крупная сумма в размере 274 миллионов 189 тысяч 598 драмов.

В отношении Артема Мовсесяна возбуждено публичное уголовное преследование по части 2 пункта 5 статьи 441 УК (злоупотребление должностным лицом должностными или служебными полномочиями либо влияние, оказываемое ими, либо передача полномочий), Ф.М. предъявлено обвинение по статье 46-441 части 2 пункта 5 (злоупотребление должностными или служебными полномочиями или вытекающим из них влиянием либо содействие передаче полномочий) и статье 457, части 1 (подделка документов, штампов, печатей, бланков либо сбыт, изготовление или использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков), а К.М. предъявлено обвинение по статье 46-441, части 2, пункту 5 (злоупотребление должностными или служебными полномочиями или вытекающим из них влиянием либо содействие передаче полномочий).

В ходе предварительного расследования уголовного дела наложен арест на имущество, принадлежащее Артему Мовсесяну, в размере причиненного ущерба. Уголовное дело направлено с обвинительным заключением с ходатайством надзирающему прокурору об его утверждении и направлении в суд для рассмотрения по существу.