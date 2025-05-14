Среда, 14 Мая 2025 13:51

АрмИнфо. С января 2025 года 20 062 граждан, заполнивших Всеобщую декларацию о доходах (из 900 тыс декларантов - ред.), уже получили 1 млрд 811 млн драмов социального кредита, сообщает премьер Никол Пашинян.

<Средняя сумма кредита, полученного обратно одним человеком, составляет в среднем 90 тыс. драмов>, - написал он в соцсети.

Пашинян призвал сограждан, получивших социальные кредиты, поделиться этим, чтобы и другие получили. <Или теперь модно оставлять, чтобы некоторые скулили, что, мол, нас грабят, чтобы могли оставить награбленное нетронутым? Вы тоже следите за модой? Давайте заменим эту моду на новосозданную государственность>, - заключил он.

Напомним, что, гражданине-резиденты Республики Армения через подачу декларации о доходах, могут воспользоваться возможностью возмещения социальных расходов из суммы подоходного налога. Данная возможность распространяется на социальные расходы, понесенные как лично декларантом, так и членами семьи (супругом, родителями и детьми). Компенсация расходов не превышает 100 тыс драмов в течение одного отчетного года.

Напомним, что внедрение системы Всеобщего декларирования доходов всех граждан-резидентов республики началось с 2023 года. Процесс организован в три этапа, с каждым годом будет увеличиваться круг лиц, обязанных предоставлять декларацию. Внедрение системы завершится в 2025 году.

В нынешнем году власти были вынуждены перенести сроки подачи декларации с 1 мая на 1 ноября. Перенос сороков был обусловлен серьезными проблемами доступа граждан к программному обеспечению в связи с отсутствием идентификационных карт (ID). В отличие от многих стран мира правительство отказалось от альтернативы предоставления бумажных деклараций, хотя известно, что далеко не все граждане, особенно в возрасте, имеют навыки работы с компьютером. Правительство не учло также и то, что в данном процессе речь идет об личной индивидуальной информации, доступ к которой законодательно ограничен и поэтому подавать декларацию через посредников - бухгалтерские фирмы, фактически незаконно.

Как результат, по состоянию на 28 апреля из 900 тыс декларантов о своих доходах отчитались всего 37 737 граждан. Премьер-министр же, по своему интерпретирует проблему, стараясь поймать за хвост черную кошку в темной комнате.