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 Среда, 14 Мая 2025 13:04
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Суд подтвердил обоснованность подозрения в совершении явных преступлений журналисткой Лилит Агекян, и вынес решение об аресте - Следком Армении

Суд подтвердил обоснованность подозрения в совершении явных преступлений журналисткой Лилит Агекян, и вынес решение об аресте - Следком Армении

АрмИнфо.  Всего Следственным комитетом Республики Армения в отношении Л.А. (журналистки Лилит Агекян -ред.) расследовано 5 уголовных дел (10 эпизодов), а в настоящее время 2 уголовных дела (3 эпизода) находятся на стадии предварительного расследования.

Напомним, что журналиста-расследователя из Гюмри Лилит Агекян ранее арестовали на месяц. По данным следствия, поводом для задержания стали нецензурные высказывания, которые Агекян якобы допустила в одной из школ в адрес учеников и учителей. Кроме того, во время оглашения судебного решения она, как утверждается, проявила неуважение к суду - выкрикивала оскорбления и использовала ненормативную лексику. После задержания ее адвокат Заруи Постанджян сообщила, что ее подзащитную в полиции унизили и подвергли пыткам. По словам Постанджян, в полицейском участке, где содержалась Агекян полицейский Карен Геворгян приказал раздеть её перед камерами видеонаблюдения и провести досмотр. <Во время этих действий состояние здоровья Лилит резко ухудшилось, в результате чего полиция была вынуждена вызвать <Скорую помощь>. После осмотра её перевели в больницу. То есть, полиции было недостаточно того, что Лилит была задержана в ночной рубашке и тапочках, без средств гигиены>, - заявляет адвокат.  Кроме того, Карен Геворгян угрожал Агекян, говоря, что не забудет, что она единственная журналистка, писавшая о нём, заявляет Постанджян.

В ответ на заявления Постанджян пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян сообщил, что эти сведения не соответствуют действительности. <Указанное лицо было задержано на основании постановления следователя и доставлено в отделение полиции Кумайри, где был проведен личный досмотр в присутствии женщин-полицейских и понятых, без камер видеонаблюдения>, - сообщил он.

Согласно сегодняшнему сообщению СК, в период с мая по октябрь 2023 года Л.А. направила 18 заявлений руководителям различных правоохранительных органов по фактам предполагаемых противоправных действий директора, сотрудников и учащихся одной из школ Гюмри. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и проверочных мероприятий по проверке обстоятельств, указанных в вышеуказанных заявлениях, данных о преступлениях и иных правонарушениях получено не было, о чем Л.А. письменно уведомлена. Между тем, вместо того, чтобы обжаловать их в установленном порядке, последний выразил свое несогласие в письменных публикациях, размещенных на его странице в социальной сети .

В частности, на своей странице в Facebook Л.А. опубликовал клеветнические сведения в отношении прокурора Ширакской области прокуратуры РА и сотрудников прокуратуры этой же области, начальника Ширакского областного следственного управления СК и лиц, занимающих самостоятельные должности в этом же управлении, и. о. начальника Ширакского областного управления Полиции РА и сотрудников того же управления, а также Защитника прав человека РА, иные сведения, причинившие вред их правам и законным интересам, предусмотренным статьями 23 и 31 Конституции РА, по которым возбужденные 5 уголовных производств были объединены в одно производство.

В отношении Л.А. возбуждено публичное уголовное преследование по ч. 2 ст. 490 УК РА (угроза в отношении судьи, прокурора, следователя, руководителя следственного органа, органа дознания, адвоката, представителя, эксперта или принудительного исполнителя либо распространение сведений о них либо уничтожение или повреждение их имущества либо применение к ним насилия) (10 эпизодов).

31 июля 2024 года уголовное дело было направлено надзирающему прокурору с обвинительным заключением, которое было утверждено и направлено в Ширакский областной суд первой инстанции общей юрисдикции.

Кроме того, 22 августа 2024 года в целях исполнения ходатайства о вынесении постановления о принудительной передаче дела в орган, осуществляющий производство, сотрудник полиции МВД посетил квартиру Л.А., где последняя допустила в адрес сотрудника полиции

многочисленные клеветнические и оскорбительные высказывания.

24 августа сотрудник полиции подал рапорт, в котором утверждалось, что на странице Л. А.  в Facebook, на нескольких новостных сайтах и на каналах YouTube размещены клеветнические и оскорбительные высказывания в его адрес, под которыми размещены его фото и видео, что наносит ущерб его правам, чести и доброй репутации, а также препятствует его деятельности как офицера.

25 августа 2024 года на основании сообщения было озбуждено уголовное дело по части 2 статьи 490 Уголовного кодекса. В рамках производства по вышеуказанным преступлениям против правосудия в отношении Л.А. применена более мягкая мера пресечения, не связанная с лишением свободы, - подписка о невыезде.

Затем, 14 декабря 2024 года, Л.А. допустила непристойные высказывания в адрес сотрудников и учащихся одной из школ Гюмри, в результате чего была затруднена нормальная работа вышеуказанной организации.

Кроме того, Л.А. выкрикивала нецензурные выражения в адрес сотрудников суда и участника судебного процесса в Ширакском областном суде общей юрисдикции, а также унижал участника судебного процесса, что препятствовало нормальной работе вышеуказанного учреждения.

После этого Л.А. в ходе судебного заседания, назначенного на 18 апреля 2025 года в Ширакском областном суде первой инстанции и после заседания проявил неуважение к судье Ширакского областного суда первой инстанции, которое выразилось в оскорблении судьи в связи с осуществлением им должностных полномочий, а именно в зале судебного заседания, в коридоре административного здания суда, нецензурно выразился в адрес судьи.  Весь ход действий был заснят на видео и опубликован Л.А. на ее странице в социальных сетях.

В отношении Л.А. возбуждено публичное уголовное преследование по ч. 1 ст. 297 (хулиганство) (2 эпизода) и ч. 2 ст. 489 (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи в связи с осуществлением им должностных полномочий) УК РА.

<Учитывая высокую степень риска оказания последней в случае освобождения из-под стражи влияния на свидетелей, давших против нее обвинительные показания, в том числе несовершеннолетних, что обусловлено психоэмоциональным состоянием последних, свойственным несовершеннолетним, о чем свидетельствует тот факт, что Л.А. уже сообщала о беседах с учащимися по поводу произошедшего в школе инцидента, посещении школы с целью выяснения истины, проведении беседы с учащимися, а также учитывая, что наиболее мягкая мера пресечения, примененная к Л.А. в рамках производства по вышеуказанным преступлениям против правосудия, в совершении которых Л.А. ранее обвинялась, - подписка о невыезде, не смогла обеспечить надлежащее поведение обвиняемого и что последняя, имея процессуальный статус обвиняемого, зная о своих обязанностях, вновь совершила явные преступления против интересов правосудия и общественного порядка, орган, ведущий производство по делу, обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении Л.А. меры пресечения в виде заключения под стражу.

Суд, рассмотрев ходатайство, подтвердил обоснованность подозрения в совершении Л.А.  явных преступлений и, оценив представленные материалы уголовного дела, вынес решение об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу>, - говорится в заявлении Следкома.

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