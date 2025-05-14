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 Среда, 14 Мая 2025 12:59
Александр Аванесов

Адвокат: рано или поздно привлечение сотрудников полиции к ответственности неизбежно

Адвокат: рано или поздно привлечение сотрудников полиции к ответственности неизбежно

АрмИнфо. Рано или поздно привлечение сотрудников полиции  к ответственности неизбежно. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Эрик Алексанян, говоря о деле в отношении депутата Национального Собрания РА, сына второго президента РА Роберта Кочаряна Левона Кочаряна.

Как отмечает адвокат, он обратился к Генеральному прокурору РА и председателю Следственного комитета РА с целью выяснения ситуации с делом Левона Кочаряна, в рамках которого последний имеет статус потерпевшего. Эрик Алексан подчеркнул, что общественность видела, как сотрудники полиции подвергли Левона Кочаряна насилию, в ходе расследования были допрошены лица, подтвердившие этот факт, а наличие следов насилия и телесных повреждений на теле Левона Кочаряна также подтверждено судебно-медицинской экспертизой, однако с сентября 2024 года сотрудники полиции не привлечены к ответственности.

"Более того, председатель Следственного комитета РА в ходе заседания НС заявил, что для принятия эффективных мер в подобных случаях большое значение имеет заключение судебно-медицинской экспертизы, что имеется в деле Левона Кочаряна, однако в деле депутата этот подход явно игнорируется, и предпринимается нелепая попытка представить действительность так, будто следы насилия на теле Левона Кочаряна появились в условиях членовредительства", - заметил адвокат.

В своем постскриптуме он добавил, что уголовное дело возбуждено по факту пыток, которое, кстати, не имеет срока давности, поэтому рано или поздно привлечение полиции к ответственности неизбежно.

Напомним, что Кочарян-младший был задержан 23 сентября во время акции протеста оппозиции. 25 сентября суд арестовал его. Ему предъявили обвинение в избиении четырех сотрудников полиции. 6 ноября Левона Кочаряна освободили из-под ареста, так как по решению ЦИК он получил депутатский мандат, от которого отказались другие депутаты. 

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