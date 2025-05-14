Среда, 14 Мая 2025 12:54

АрмИнфо. Министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян в ходе встречи с послом Греции в стране Христоса Софианопулоса коснулась дружественных отношений, сложившихся между Арменией и Грецией .

Как сообщает пресс-служба МВД Армении, в этом ключе она подчеркнула необходимость дальнейшего углубления сотрудничества на ведомственном уровне.

В свою очередь греческий дипломат подтвердил готовность Греции расширять сотрудничество в различных направлениях.

В ходе встречи стороны предметно обсудили возможности сотрудничества в полицейской системе, гражданской обороне, а также в сферах миграции и гражданства.

Особое внимание было уделено запуску диалога о либерализации визового режима между Арменией и ЕС. В этом контексте Софианопулос выразил полную поддержку своей страны этому процессу.

Стороны обсудили другие вопросы касательно дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и наметили дальнейшие шаги в этом направлении.