Среда, 14 Мая 2025 11:57

АрмИнфо. Указ о роспуске Арцаха лишен юридической силы и противоречит как основному закону Нагорно-Карабахской Республики (НКР), так и другим правовым актам. Более того, президент Арцаха Самвел Шахраманян после переезда в Ереван опубликовал указ от 26 сентября 2023 года, которым признал недействительным указ о роспуске Арцаха. Об этом на своей странице в Фейсбук написал арцахский адвокат Роман Ерицян, опубликовав соответствующий указ Шахраманяна.

Ерицян подчеркнул, что многим известны мотивы принятия президентом Арцаха указа об упразднении НКР. Кроме того, он напомнил, что ни одно должностное лицо, включая главу государства, не обладает полномочиями для упразднения государства единоличным указом. "Тем не менее, различные круги общественности, игнорируя тот факт, что указ об упразднении Арцаха, как правовой акт даже не вступил в силу, поскольку не был публично обнародован, манипулировали этой информацией. Они называли Самвела Шахраманяна президентом, который упразднил Арцах, и не только", - посетовал арцахский адвокат.

Далее он обратил внимание, что на основании содержания указа, который так и не был обнародован, некоторым лицам в Армении, включая руководителей арцахских общин и членов Совета старейшин, были предъявлены обвинения, которые аргументировались тем, что госучреждения упразднены, а полномочия должностных лиц прекращены, следовательно, исполнение ими тех или иных полномочий уголовно наказуемое деяние.

" Для тех, кто был серьезно обеспокоен неким указом об упразднении Республики Арцах и во избежание дальнейших спекуляций этим вопросом, Шахраманян после прибытия в Ереван издал другой указ, которым признавал недействительным предыдущее решение о самороспуске Республики Арцаха от 26 сентября 2023 года. Об этом Шахраманян официальным письмом проинформировал власти Армении", - заметил адвокат.

В этом ключе он вновь опубликовал указ Шахраманяна, которым отменялась предыдущее решение о роспуске НКР от 26 сентября 2023 года, заметив, что оно не имело законной силы, противоречило Конституции Арцаха, не вступило в силу и следовательно, не могут вызвать каких-либо последствий. Ерицян в этой связи призвал больше не говорить на эту тему.

"Я также напоминаю, что в Азербайджане около 30 лет были руководители Шуши, Агдама (Акна- арм.) и других общин. Поэтому не считайте страницу Арцаха закрытой из-за территориальных потерь. Мы получим свое обратно", - резюмировал Ерицян.

Напомним, что 28 сентября 2023 года президент Республики Арцах Самвел Шахраманян заявил, что подписал указ, которым НКР прекращает свое существование с 1 января 2024 года. Документ так и не был обнародован, и никто его не видел. Указ был подписан в условиях азербайджанской агрессии против НКР и угрозы полного физического истребления всего арцахского населения. После массового вынужденного исхода населения Нагорно-Карабахской Республики, уже в Ереване Шахараманян опубликовал указ, которым отменял свое предыдущее решение. Несмотря на это, в армянском публичном поле периодически появляются разного рода спекуляции на этот счет. Более того, армянский премьер Никол Пашинян неоднократно публично заявлял, что в Армении не может быть правительства Арцаха в изгнании, и в стране есть только одно военно-политическое руководство - это Армении.