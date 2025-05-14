Среда, 14 Мая 2025 11:55

АрмИнфо. Прокурор с утвержденным обвинительным заключением направил в суд уголовное дело, связанное с 44-дневной войной, в отношении командиров воинской части и батальонов, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Согласно информации, в результате рассмотрения Следственным комитетом уголовного дела установлено, что командир войсковой части полковник А.О. в период с 6 по 7 октября 2020 года проявил халатное отношение к исполнению своих служебных обязанностей, исполнял их ненадлежащим образом, что повлекло по неосторожности тяжкие последствия.

В частности, 6 октября 2020 года А.О. (Артур Оганян, сын главы фракции "Айастан", бывшего министра обороны Сейрана Оганяна -ред.), получив приказ командующего Армией обороны начать наступление на западной окраине Горадиза в направлении Ляля-Иляг (Лелетепе) и восстановить прорванный рубеж, не выполнил требования правовых актов, устанавливающих порядок несения боевой службы при проведении подготовительных работ в тот же день и контрнаступлении 7 октября 2020 года.

Вследствие невыполнения командиром части порядка ведения боевых действий, неэффективного руководства, необеспечения взаимодействия подчиненных подразделений, нарушения порядка совершения марша, неравномерного распределения сил и средств, непланирования дальнейших действий при встрече с противником, а также после вступления в бой действовавшие под его командованием подразделения вышли в исходный пункт, указанный в приказе, и выдвинулись к месту выполнения задачи как в назначенное время, так и с несопоставимо малым количеством боевой техники и личного состава, не выполнив поставленную боевую задачу.

В ходе тех же разбирательств установлено, что командир батальона N-ской войсковой части подполковник Г.А., будучи включенным в контратаку, проводимую силами воинской части 7 октября 2020 года с личным составом подчиненного батальона, был обязан совместно с подразделением начать атаку, в том числе, в направлении Ляля-Иляг, западного склона горы Горадиз, однако под предлогом подсчета потерь имеющегося вооружения и боеприпасов, с намерением не принимать активного участия в боевых действиях, отказался от дальнейшего выполнения боевой задачи.

Г.А. приказал личному составу батальона отклониться от назначенного маршрута, отклонил предложения установить связь с вышестоящим командованием, а затем, без разрешения старшего командира, приказал всему личному составу батальона развернуться и вернуться, не продолжая контратаку. В ходе тех же разбирательств установлено, что командир батальона войсковой части подполковник Г.М., будучи включенным в контратаку, проводимую силами воинской части 7 октября 2020 года, был обязан совместно с подразделением начать атаку в направлении западной окраины горы Горадиз, Ляля-Иляг и других направлений.

Однако Г.М., опрокинув танк в противотанковый ров, а затем выйдя из танка невредимым, передал подчиненный ему экипаж - механика-водителя и стрелка-оператора - пехоте, находившейся на соседнем участке, а сам, воспользовавшись опрокидыванием танка, с намерением не принимать активного участия в проводимой контратаке, а следовательно, и уклониться от возможных боевых действий, остался в этом районе и не принял никаких мер по восстановлению нарушенного управления и координации дальнейших действий подчиненного экипажа, фактически отказавшись от дальнейшего выполнения боевой задачи.

Прокурор возбудил публичное уголовное преследование в отношении А.О. по ч. 3 ст. 376 УК РА, принятого 18.04.2003 г. (халатное обращение в период военного положения), а в отношении Г.А. и Г.М. по части 3 статьи 364 (уклонение от несения военной службы в период военного положения).