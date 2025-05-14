Среда, 14 Мая 2025 11:16

АрмИнфо. Перспективы развития двусторонних отношений обсудили на встрече в Люксембурге глава МИД Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел и внешней торговли Северной Македонии Тимчо Муцунски.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в контексте обогащения двусторонней повестки министры подчеркнули важность расширения договорно-правовой базы, проведения регулярных политических консультаций между министерствами иностранных дел и стимулирования торговли через активизацию деловых связей.

Собеседники обсудили вопросы сотрудничества на многосторонних платформах, обменялись мнениями о сотрудничестве с Евросоюзом. Мирзоян отметил, что углубление партнерства с ЕС является ключевым элементом сбалансированной внешней политики Армении, которая созвучна со стремлениями граждан страны.

В ходе встречи были затронуты международные и региональные события. В контексте усилий по установлению мира на Южном Кавказе Мирзоян подчеркнул значимость подписания соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, а также важность эффективного восстановления региональных коммуникаций.