Среда, 14 Мая 2025 11:14

АрмИнфо. Правительство Армении намерено на высоком уровне провести 17-ую Конференцию сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP-17), которая пройдет в Ереване в 2026 году. Об этом в ходе встречи с послом Индии в РА Нилакши Саха Синх заявил министр окружающей среды РА Акоп Симидян.

Как передает пресс-служба ведомства, в ходе встречи стороны высоко оценили дружественные отношения, сложившиеся между двумя государствами, а также подчеркнули необходимость расширения сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и обогащения повестки дня.

Министр представил послу стратегические экологические приоритеты и инициативы, реализуемые Арменией, в частности, работу, проводимую по сохранению биоразнообразия, успехи, зафиксированные в сфере сохранения кавказского леопарда, шаги, направленные на снижение рисков стихийных бедствий, а также процесс внедрения системы раннего оповещения о стихийных бедствиях.

Коснувшись важности сотрудничества в международных форматах, Акоп Симидян подчеркнул приверженность правительства Армении в организации на высоком уровне 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP-17), которая пройдет в Ереване в 2026 году. Также обсуждалась возможность участия Индии в организации конференции.

Еще одной важной темой стало вступление Армении в Международный альянс больших кошек, созданный по инициативе Индии. Стороны отметили профессиональную значимость этого процесса, особенно с учетом достижений Армении в деле сохранения кавказского леопарда и его роли как вида- индикатора здоровья экосистемы.

В ходе встречи также обсуждались вопросы управления особо охраняемыми природными территориями, устойчивого развития лесов, сохранения водных ресурсов, а также возможности обмена опытом в рамках образовательных программ.

Министр подтвердил готовность Армении к открытому и конструктивному сотрудничеству, подчеркнув, что взаимодействие в этих сферах может способствовать не только продвижению экологической повестки, но и углублению межгосударственных связей.