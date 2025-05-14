Среда, 14 Мая 2025 11:12

АрмИнфо. Министр обороны Армении Сурен Папикян в рамках визита в Берлин провел переговоры с главой оборонного ведомства Германии Борисом Писториусом.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в ходе встречи стороны обсудили ход и перспективы развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Собеседники высоко оценили нынешний уровень сотрудничества и выразили готовность к его расширению, также коснулись вопросов, связанных с региональной и международной безопасностью.