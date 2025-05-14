Среда, 14 Мая 2025 11:06

АрмИнфо. Сильные проливные дожди с грозами, обрушившиеся в последние несколько дней на Араратскую область Армении, привели к появлению обильного селя. "Я работаю в этой сфере уже 20 лет, и это первый случай, когда наблюдаю столь мощный сель в Араратской области, в частности, в деревне Кахцрашен", - написал на своей странице в Facebook заместитель директора Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА Гагик Сирунян, разместив при этом видео с мощными потоками воды.

Согласно данным Центра, сильные дожди с громами и градом продолжатся в ближайшие два дня. В частности, 14 и 15 мая в отдельных регионах республики и в Ереване прогнозируются обильные дожди с грозами. Во время гроз порывы ветров усилятся до 18-23 м/с. Лишь 17 и 18 мая осадков не ожидается. Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с. 14 мая температура воздуха постепенно понизится еще на 3-6 градусов, а в период с 16 по 18 мая постепенно повысится на 7-10 градусов.

В Ереване также 17 и 18 мая ожидается погода без осадков. В ночь с 14 на 15 мая и 16 мая в столице прогнозируются кратковременные дожди с грозами, местами - сильные дожди. Во время грозы порывы ветров усилятся до 15-18 м/с. Температура воздуха в Ереване 14 мая днем составит 17- 19 градусов, вечером - 12-14 градусов, в ночь с 14 на 15 мая - 9-11 градусов выше нуля.