Среда, 14 Мая 2025 11:03

АрмИнфо. В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию касательно нарушения режима прекращения огня.

"Заявление МО Азербайджана о том, что якобы 13 мая в период с 20:45 до 21:30 подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на восточном и юго-восточном участках границы, не соответствует действительности", - заявили в Минобороны Армении.