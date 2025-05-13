Вторник, 13 Мая 2025 23:25

АрмИнфо. Свыше 100 музеев Армении присоединяться к общеевропейской инициативе <Ночь музеев>. В этом году <Ночь музеев> пройдет под лозунгом <Будущее музеев в быстро меняющихся общинах>.

Согласно сообщению Министерству образования, науки, культуры и спорта, 17 мая музеи будут открыты бесплатно для всех посетителей с 11:00 до 00:00, а 18 мая - в рабочие часы музеев.

<Более 100 музеев Армении, присоединившихся к программе, откроют свои двери для публики в качестве площадок для культурного диалога с разнообразными мероприятиями, в очередной раз подтверждая важную миссию музеев в контексте противостояния современным вызовам и формирования сохранения культурного наследия>, - говорится в источнике.

С программой музеев на 17 и 18 мая можно познакомиться по следующей ссылке: https://escs.am/files/files/2025-05- 13/64d2e51b2225084ab03319a2afe74191.pdf .