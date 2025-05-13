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 Вторник, 13 Мая 2025 18:03

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 жилой дом 15 на улице Дехатан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 20-101 на улице Лео, адреса 53-99 в кв. “Конд” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 49, 51 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 25, 25а, 27, 27а на улице Хоренаци, жилые дома 7, 9 на улице Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Айгестана 4-7, частные дома 38-54 на улице Физкультурникнери, частные дома 48-62 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); музыкальная школа им. “Спендиаряна”, торгово-промышленная палата, ООО “Ламакс Груп”, жилой дом 1 на улице Бюзанда, частные дома на улице Фирдуса, частные дома 15, 30, 34 на улице Чайквоского;

 

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 частные дома 26-102, 86-104 на улице Амо Сагяна, 2-ой переулок Малхасянца, частные дома 58-115 на 2-ом переулке Папазяна, жилой дом 10 и частные дома 6-22 на улице Ахбюра Сероба, жилойд ом 8 на 2-ом переулке Сосе;

 

административный округ Ачапняк Еревана:

10։00-16։00 жилой дом 9/1 на улице Абеляна, жилые дома 3, 5 на улице Арзуманяна, жилые дома 9, 11 на улице Алабяна, жилые дома 2, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 47 в кв. “Норашен”, жилой дом 5/1 на улице Мазманяна, “Гараж Мастерс Молл” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 6, 159, 159/1, 161, 163, 165, 173, 175 на улице Башинджагяна, улица Карапетяна; жилые дома 23, 24 в 16-ом квартале;

 

административный округ Ачапняк Еревана:

10։00-16։00 жилой дом 9/1 на улице Абеляна, жилые дома 3, 5 на улице Арзуманяна, жилые дома 9, 11 на улице Алабяна;

 

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10։00-16։00 улицы Ашота и Левы;

 

административный округ Аван Еревана:

11։00-17։00 частично квартал “Туманян” и прилегающие частные дома, ООО “премиум Констракшн” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

 

в Армавирской области:

11:00-12:00 частично село Нор Армавир;

 

в Араратской области:

10:00-16:00 частично улицы Шаумяна, Араратян, частично поселок Воску корзман фабрика и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арарат;

10:00-10:30 частично кварталы 2, “Каяран” в городе Масис; частично село Саят-нова, “Голден Фиш”, ЗАО “Айджрмухкоюхи”, “Трансшин”, ОАО “Берма”, ЧП ‘Грета Авагян”, ООО “Лафик”, “Хор Гаг” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Котайкской области:

10:00-16:00 общинный муниципалитет Котайк, жилые дома 3, 9, 12, 17, 18, 19, 25, 26, 30, 98, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 63, 69, 71, 75, 77, 79 в кв. “Кентрон”, здания школ NN13, 14, квартал ‘Нор” Макрвана, квартал “Нор” Ванатура, компания “Арарат-Лада”, “Помпакаян Абовян-1”, компания “Еврокап”, ЧП “Д. Саргсян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), областная полиция, почтовое отделение, “Арарбекян ГЭС”, частично квартал ‘Нор Ванатур”, частично квартал “Джрарат”, жилые дома 44, 46, 48, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88 в кв. “Кентрон”, квартал ‘Еркатгци”, общежития ‘Треста”, “Разданмаш”, школа исскуств, квартал “Ваагни” в Микрошрджане, ООО “Роланд ев Сусан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

10:30-15:30 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Ширака, Таргманчяц, Арапня, Чаренца, Исаакяна, Прошяна, Абовяна, Комитаса, Гая, Ханджяна, Сафарян, Саят-Новы, Закаряна, Мовсеса Егвардецу, Ара Гехецика, Шираза, Нар-Доса, Спандаряна, Шаумяна, З. Андраника, улица Раффи, частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38 села Зовуни, воинская часть СНБ, МЧС; город Бюрегаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Алмакар”, “Андраник Арутюнян”, “Бел Глас”, абонент (не являющийся жильцом) “Айрусгазард”;

11։00-14։00 частично частные дома Джрвежа; частично село Джрвеж;

11։00-17։00 села Джрабер, Капутан, Зовашен, Атис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Дзорахбюр; частично частные дома Джрвежа;

 

 

в Гегаркуникской области:

11:00-13:00 населенный пункт Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14։00 села Шоржа, Артаниш и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15։00-16։50 1-ая улциа М. Масрик, 1-ый переулок 2-ой улицы, 1, 2, 3, 5, 10 переулки 4-ой улицы, 1, 6, 8 переулки 6-ой улицы, 2, 3 переулки 7-ой улицы;

 

в Лорийской области:

10։00-11։30 3-ий и 4-ый переулки на улице Вардананц в городе Ванадзор;

12։00-13։30 улицы Фидаиннери, Кимиагорцнери 1 в городе Ванадзор;

 

в Сюникской области:

09:30-12:00 частично село Лернадзор;

10:00-12:00 и 12:00-14:00 частично село Аржис.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

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