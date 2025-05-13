Вторник, 13 Мая 2025 17:57

АрмИнфо. Вне зависимости от того, приступает ли военнослужащий к службе с уже имеющимся заболеванием или приобретает его в процессе службы, ответственность за их здоровье лежит на государстве. Об этом 13 мая с трибуну парламента заявила омбудсмен Армении Анаит Манасян, уклонившись от ответа на вопрос, есть ли у них статистика, солдаты-срочники больше призываются на службу с заболеваниями или же приобретают их в ходе службы.

Правозащитник пояснила, что данная информация должна быть важна для государства, поскольку это позволит лучше понять, кто является адресатом для решения данной проблемы. "Но даже в этом случае это остается под ответственностью государства, и оно должно быть в состоянии использовать свой инструментарий для решения этих вопросов", - добавила Манасян.

При этом правозащитник отметила, что офис ЗПЧ не ведет собственную статистику по этому вопросу, а опирается на данные, предоставляемые другими органами. Она уточнила, что офис омбудсмена Армении ведет учет только тех случаев, которые поступают в виде жалоб, поскольку не обладает необходимыми инструментами для проведения экспертиз.

Манасян при этом признала, что защита права на жизнь военнослужащих является одним из самых важных вопросов в Армении, который сегодня сталкивается с множеством проблем. "Мы получаем много жалоб по этой теме, и во многих случаях, когда мы вмешиваемся, проблема решается. Однако эти вопросы требуют системного подхода и не должны решаться лишь в отдельных случаях. Важно в этой связи обратить внимание на необходимость улучшения системы здравоохранения и медицинского обслуживания", - резюмировала Манасян.

Напомним, что 12 мая на пресс-конференции в Ереване депутат от фракции правящей партии "Гражданский договор" Айк Саркисян, касаясь изменений в пакете согласно которым те, кто имеет заболевания, должны будут проходить службу с ограничениями, не стал уточнять, о каких именно заболеваниях идет речь. Он лишь отметил, что по этому вопросу ведутся переговоры с Министерством здравоохранения Армении.