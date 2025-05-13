Вторник, 13 Мая 2025 17:54

АрмИнфо. Ключевые направления сотрудничества Армения-Великобритания в сфере обороны и перспективы их развития обсудили на встрече 13 мая в Берлине министр обороны Армении Сурен Папикян и министр вооруженных сил Соединенного Королевства Люк Поллард.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, сторонами обоюдно была выражена готовность придать сотрудничеству новый импульс путем назначения военных атташе в обеих странах. Также были затронуты вопросы региональной и международной безопасности.