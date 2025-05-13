Вторник, 13 Мая 2025 17:51

АрмИнфо. В Нью-Дели секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с советником по национальной безопасности премьер-министра Индии Нарендры Моди Аджитом Довалом.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонней повестки Армения-Индия, в частности, подчеркнули факт углубления экономического сотрудничества и коснулись текущего сотрудничества в сфере безопасности.

Стороны также затронули вопросы международной и региональной безопасности. В этом ключе Довал представил информацию о возможных развитиях ситуации, связанных с событиями, произошедшими на границе Индии и Пакистана в последние дни. А Григорян рассказал о процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.