Вторник, 13 Мая 2025 17:33

АрмИнфо. Мошенники постоянно совершенствуют свои методы и придумывают всё более изощрённые способы кражи паролей от электронных кошельков и данных банковских карт. Один из самых популярных сегодня — это телефонное мошенничество.

Как работает телефонное мошенничество?

Часто мошенники, ещё не набравшиеся опыта, звонят с номеров из разных стран. Это уже тревожный сигнал — такой звонок лучше игнорировать и быть особенно внимательным.

Однако более продвинутые группы мошенников способны подделывать армянские телефонные номера, в том числе и номер вашего банка. Если вы ранее сохранили номер банка в своем телефоне, при входящем звонке на экране может отобразиться его название — это создаёт ложное ощущение доверия. Но именно в этот момент важно быть максимально осторожным.

Когда вы отвечаете на звонок, мошенник, представляющийся сотрудником банка, может заявить, что ваши счета якобы взломаны, кто-то пытается оформить кредит или перевести деньги, и банк, по его словам, старается это предотвратить. Под этим предлогом он просит вас предоставить данные лицевой и оборотной стороны банковской карты, пароль от мобильного приложения, код из SMS или другую конфиденциальную информацию.

На деле код из SMS часто оказывается подтверждением заявки на кредит, и, передав его, вы сами — не осознавая того — разрешаете оформить заём на своё имя.

Важно помнить: ни один настоящий сотрудник банка никогда не будет просить вас сообщать такие данные.

Даже если звонок поступает с номера, сохранённого у вас как номер банка, это не гарантирует подлинность. В такой ситуации необходимо немедленно завершить разговор и самостоятельно связаться с банком по официальному номеру, чтобы убедиться, действительно ли они пытались с вами связаться.

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