Вторник, 13 Мая 2025 17:28

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию, впзглавляемую главой Генерального директората Европейской Комиссии по вопросам добрососедства и расширению Гертом Яном Коопманом.

Как сообщает пресс-служба премьера, Пашинян подчеркнул важность развития отношений Армения-Европейский Союз и подчеркнул приверженность правительства Республики Армения углублению и расширению сотрудничества по всем направлениям. Премьер- министр подчеркнул, что сотрудничество с ЕС строится на основе взаимного уважения, общих ценностей и партнерства, ядром которого является укрепление демократии и обеспечение верховенства права.

Герт Ян Коопман, в свою очередь, высоко оценил партнерские отношения с Арменией, подчеркнув, что ЕС рассматривает Армению как надежного и заслуживающего доверия партнера. Он положительно оценил недавно принятый Национальным Собранием РА закон <О начале процесса членства Армении в Европейском Союзе>, отметив, что это важный посыл, свидетельствующий об искренности и последовательности европейского выбора Армении. Коопман подчеркнул, что ЕС приветствует амбициозную программу реформ правительства Армении и готов последовательно поддерживать этот процесс, расширяя сотрудничество во всех областях, способствующих устойчивому развитию Армении и развитию гражданского общества.

Собеседники подробно обсудили текущий этап отношений Армения-ЕС, включая реализацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, экономическое и отраслевое сотрудничество, работу по цифровизации, зеленой энергетике, образованию, развитию инфраструктуры и демократическим реформам.

В этом контексте собеседники сослались на План устойчивости и роста на 2025-2027 годы, объявленный в Брюсселе в 2024 году, и на запланированные мероприятия, подчеркнув необходимость активного сотрудничества в целях реализации достигнутых договоренностей.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы, касающиеся региональной безопасности и стабильности, в частности, вопросы, связанные с армяно-азербайджанским мирным процессом.