Вторник, 13 Мая 2025 17:25

АрмИнфо. В Минобороны Армении сообщили о смерти военнослужащего N-ской воинской части МО Карена Эдгаровича Аветисяна от удара током

Согласно сообщению Минобороны Армении, инцидент произошел 13 мая около 10:30 при пока неизвестных обстоятельствах.

"Ведется расследование для полного выяснения обстоятельств инцидента. Министерство обороны выражает соболезнование и поддержку членам семьи, близким и сослуживцам военнослужащего", - говорится в сообщении Минобороны Армении.