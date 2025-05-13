Вторник, 13 Мая 2025 17:24

АрмИнфо. Над Арменией нависла угроза продолжения узурпации премьер-министром Николом Пашиняном власти и внутренние распри, и это наряду с внешними вызовами и давлением исходящими из Азербайджана, считает бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян.

Дипломат констатировал, на фоне той беспрецедентно тяжелой ситуации, в которой оказалась Армения, представители общественно-политические кругов выдвигают разного рода гипотезы относительно того, кто же привел Пашияна к власти - от теории заговора до руки могущественной "третьи силы".

В этой связи экс-глава МИД Армении констатировал, что выразил Пашинян пришел к власти по воле народа, а разного рода гипотезы иного характера беспочвенны.

"Мое убеждение основано на многолетнем опыте взаимодействия с так называемыми "третьими силами". Мир так не работает. То, что разные силы имеют разные интересы в нашем регионе, неоспоримо. Но это не означает, что эти силы объединились для того, чтобы сделать Пашиняна лидером революции и удерживать его у власти. Это нереальная история, которая лишь служит незаслуженному возвышению Пашиняна. К власти Пашиняна привел народ - и именно народ может исправить свою ошибку", - уверен Осканян.

Вместе с тем, экс-глава МИД считает, что изначально, пришедший к власти Пашинян стремился достичь успехов, тем самым затмив достижения его предшественников. По его словам, утверждения, что якобы Пашиняна привели к власти с целью ослабить Армению и сдать Арцах, являются мифом и беспочвенны.

"В 2018 году Пашинян оказался неподготовленным к вызовам управления государством в таком сложном регионе. Он был неопытен и недостаточно информирован, не знал тонкостей межнациональных отношений и в то же время проявлял чрезмерную самоуверенность. По этим причинам его правление потерпело неудачу. Искать за этим какой-либо заговор бессмысленно и бесплодно", - написал дипломат на своей странице в Фейсбук.

Осканян также считает, что армянский премьер сам прекрасно осознает, что навлек на армянский народ великую катастрофу, которую ему не простят. Однако при этом, как отметил экс-глава МИД, Пашинян вместо того, чтобы после войны покинуть "сцену", предпочёл вступить в фазу самооправдания и с тех пор пытается "объяснять" события якобы "инновационными" идеями.

"По сути, это ловушка - порочный круг, в который сам себя загнал Пашинян. Тот факт, что почти все, что он говорит, соответствует интересам Азербайджана, не является результатом заговора, а того же порочного круга: под его руководством национальные интересы Армении стали настолько незащищенными, что, не имея возможности их защитить, Пашинян вынужден придумывать аргументы, предполагающие, что происходящее - единственный жизнеспособный вариант",- заверил дипломат.

Экс-глава МИД при этом уверен, что отсутствие у Пашинян знаний того, как исправить данную ситуацию, усугубят антинациональную риторику, сделав позицию Армении еще более уязвимой с дальнейшими необратимыми потерями. Дипломат назвал незавидным сегодняшнее положение армянского премьера.

По словам Осканяна, оппозиция в свою очередь, должна понимать, что Пашинян осознает, что потеря власти для него является вопросом "жизни и смерти". "Это означает, что наряду с серьезными внешними вызовами и давлением со стороны Азербайджана, Армении угрожает перспектива продолжения узурпации власти и жестких внутренних гражданских столкновений. Единственный способ этого избежать - превратить уход Пашиняна от власти в более приемлемый выбор, чем сценарий "жизнь или смерть", - заметил экс-чиновник.

Дипломат добавил, что Пашинян должен уйти в отставку по той простой причине, что у него нет ни способностей руководить страной, ни поддержки какого-либо внешнего союзника. "Сегодня у Пашиняна еще есть возможность мирно уйти в отставку - признав, как собственную некомпетентность, так и неотвратимость наказания за содеянное по всей строгости закона. Оппозиция, со своей стороны, также должна принять этот вариант, поскольку любая альтернатива превратится в дилемму "жизнь или смерть", усиливая соблазн Пашиняна узурпировать власть и повышая вероятность внутреннего конфликта", - резюмировал экс-глава МИД.