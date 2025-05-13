Вторник, 13 Мая 2025 16:47

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции "Честь имею "Тагуи Товмасян ответила на обвинения руководителя правящей фракции "Гражданский договор" Айка Конджоряна относительно имущества оппозиционного политического деятеля.

"Да, у меня три квартиры в Ереване, одна из которых - редакция ежедневной газеты "Жоговурд", другую я приобрела до замужества, а третью - во время совместной жизни с мужем", - сказала Тагуи Товмасян.

Она добавила, что все квартиры она приобрела с привлечением ипотечного кредита и в ближайшем будущем планирует купить четвертую.

"Меня проверяли Служба национальной безопасности, Служба государственного контроля, даже военные, Комитет государственных доходов. Они провели сканинг в отношении меня, моих друзей и родственников. Если бы хоть что-то было бы так, Никол Пашинян (премьер-министр РА - ред.) давно бы меня арестовал", - сказала Тагуи Товмасян.