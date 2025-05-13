Вторник, 13 Мая 2025 16:27

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером поздравил последнего с самороспуском Рабочей партии Курдистана (РПК), назвав это историческим событием.

Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана, в своюочередь Гюлер выразил уверенность в

том, что отныне в Турции будет мир, и коснулся важности этого события для региона.

Министр национальной обороны Турции заявил, что они и дальше будут делать все возможное для расширения отношений с Вооруженными силами братского Азербайджана.

В ходе беседы было затронуто плодотворное сотрудничество, налаженное между ВС Азербайджана и Турции, в этом контексте подчеркнуто успешное проведение совместных военных учений.

Была выражена уверенность в том, что братские и союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией будут и впредь успешно развиваться во всех направлениях, в том числе в военной сфере, подчеркнута роль тесных отношений между главами государств двух стран в дальнейшем укреплении наших связей.

Гюлер в тот же день провел встречу с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым. Министры обсудили двусторонние связи и региональные вопросы.