Вторник, 13 Мая 2025 15:32

АрмИнфо. Министр обороны Армении Сурен Папикян 13 мая в Берлине принял участие в официальной церемонии открытия Министерской встречи ООН по вопросам миротворчества.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в ходе встречи представители стран- участниц обсудят существующие вызовы миротворческой деятельности ООН и приоритеты реформ миротворческого процесса, направленных на их преодоление.

Участники Министерской встречи представят свои обязательства в рамках ООН, направленные на обеспечение международной стабильности и безопасности.