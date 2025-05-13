Вторник, 13 Мая 2025 15:26

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Мгер Григорян на встрече с делегацией, возглавляемой генеральным директором Европейской комиссии по вопросам расширения и политики соседства Гертом Яном Купманом рассмотрели перспективы разблокирования региональных коммуникаций.

Как сообщили в пресс-службе правительства Армении, стороны обсудили вопросы повышения регионального взаимодействия, в частности, связанные с реализацией инициативы правительства Армении "Перекресток мира".

Собеседники подчеркнули необходимость расширения экономических, транспортных, энергетических и кабельных связей между Евросоюзом, Южным Кавказом и регионами Азии.

В рамках встречи стороны также затронули меры, запланированные на 2025-2027 годы, в рамках плана устойчивости и роста, объявленного в Брюсселе в 2024 году.

Напомним, что по итогам брюссельской встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, вице- председателя Европейской комиссии, Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, госсекретаря США Энтони Блинкена и руководитель USAID Саманты Пауэр было принято заявление, в котором говорилось, что в целях укрепления новой повестки партнерства Армения-ЕС Европейский союз выступит с программой на 270 млн евро "Устойчивость и рост Армении на 2024-2027 годы". Программа будет направлена на укрепление социально- экономической устойчивости Армении при одновременной поддержке диверсификации торговли. Она также будет оказывать поддержку в удовлетворении долгосрочных потребностей насильственно перемещенных арцахцев. ЕС продолжит поддерживать ключевые области: от диверсификации торговли, развития инфраструктуры, энергетики до авиационной безопасности.