Вторник, 13 Мая 2025 15:24

АрмИнфо. Земельный участок, расположенный на территории городского парка Иджевана, возвращен общине, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Департамент по защите государственных интересов Генеральной прокуратуры направил в Антикоррупционный суд 16 исков с требованиями о принудительном прекращении права застройки земельных участков, расположенных в городской парковой зоне общины Иджеван Тавушской области, и возврате земельных участков общине Иджеван. Все 16 исков приняты судом к производству и находятся на рассмотрении.

В рамках гражданского дела, возбужденного по одному из вышеуказанных исков, 18 апреля 2025 года ответчик Г.Г. подал заявление в Комитет кадастра с просьбой о прекращении его права застройки на земельном участке площадью 436,8 квадратных метров, расположенном по адресу: ул. Анкахутян, 1/54, г. Иджеван, Тавушская область.

В тот же день Комитет кадастра прекратил государственную регистрацию права застройки Г.Г.. Земля была возвращена общине.