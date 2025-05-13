Вторник, 13 Мая 2025 15:21

АрмИнфо. Республике Армения будет возвращен земельный участок, прилегающий к Ереванской телебашне, стоимостью около 2,7 млн долларов США. Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры.

В частности, как сообщает надзорный орган, очередной иск Управления по защите государственных интересов Генеральной прокуратуры был удовлетворен постановлением Антикоррупционного суда от 8 мая 2025 года. После вступления судебного акта в законную силу Республике Армения будет возвращен земельный участок площадью 17 730 квадратных метров, предназначенный для <жилых (иных)> целей, кадастровой стоимостью 1 миллиард 44 миллиона 444 тысячи драмов, что эквивалентно 2 миллионам 686 тысячам долларов США, прилегающий к телебашне.

Напомним, что Управление по защите государственных интересов Генеральной прокуратуры обратилось в суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи, заключенного между мэром Еревана и К.И. 13 апреля 2005 года недействительным и применить последствия недействительности.