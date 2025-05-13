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 Вторник, 13 Мая 2025 12:33
Алине Григорян

Фонд "The Max Foundation" планирует расширить сотрудничество с Минздравом Армении

Фонд "The Max Foundation" планирует расширить сотрудничество с Минздравом Армении

АрмИнфо.  Глава делегации фонда "The Max Foundation" Пэт Гарсия-Гонсалес на встрече с министром здравоохранения Армении Анаит Аванесян представила возможности для расширения существующего сотрудничества.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Армении, в связи с этим в ходе встречи глава делегации рассказала о предстоящих планах организации в стране.

В свою очередь Аванесян отметила, что борьба с раковыми заболеваниями является одним из ключевых приоритетов Министерства и подчеркнула важность взаимодействия с международными партнерами в этой области.

Как напомнили в Министерстве, с момента начала сотрудничества через фонд "The Max Foundation" около 800 пациентов со злокачественными заболеваниями крови и солидными опухолями бесплатно получили дорогие медикаменты, а в настоящее время программой пользуются 500 пациентов.

В рамках своего визита делегация Фонда также посетила Национальный центр гематологии и онкологии "Йолян", где ознакомилась с условиями работы нового банка крови и побывала в отделении трансплантации костного мозга.

Отметим, что Нацстаткомитет Армении не публикует никаких данных о количестве лиц, болеющих онкологией в стране.  

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