Вторник, 13 Мая 2025 12:23

АрмИнфо. <Почему следователь ходатайствует об аресте, если в рамках данного дела он потенциально может ограничиться штрафом? Институт ареста у нас повсеместно злоупотребляется>. С таким вопросом-ремаркой обратился депутат правящей фракции НС <Гражданский договор> Арсен Торосян к председателю Антикоррупционного комитета Артуру Наапетяну 13 мая в парламенте, касаясь <дела об аресте врача за незаконное вознаграждение>.

<На днях был арестован врач, который, согласно СМИ, обвиняется в незаконном получении денежного вознаграждения. Между тем, согласно санкции соответствующей статьи УК, за это полагается штраф. При это, согласно тем же СМИ, врач взял деньги за процедуру, которая не входит в госзаказ и может быть его вина в том, что он должен был выдать кассовый чек, но не выдал. А вы ходатайствовали о 2-месячном аресте, который суд удовлетворил>, - отметил Торосян.

Артур Наапетян не стал делиться деталями дела, поскольку, по его словам, на данном этапе ведется предварительное следствие. <Но у нас есть лицо, которое сообщило о преступлении, заявив, что врач незаконно потребовал у него денежное вознаграждение за операцию>, - отметил он.

Что касается меры пресечения, то, как заявил глава Комитета, следствие не может ограничиться лишь санкцией конкретной статьи УК - орган предварительного следствия учитывает разные обстоятельства, которые могут стать препятствием для следствия. Если следователь считает, что обвиняемый, находясь на свободе, может воспрепятствовать следствию, то он представляет в суд ходатайство об аресте, пояснил он.

Торосян, в свою очередь, поинтересовался, на основани чего у следствия возникли такие опасения, учитывал ли следователь бэкграунд данного человека. Помимо этого, указал он, рассмотрев статистику, можно сделать вывод, что у нас количество арестованных превышает число осужденных. <Это свидетельствует о том, что арест у нас применяется неправомерно, и институт злоупотребляется>, - резюмировал он.