Понедельник, 12 Мая 2025 19:53

АрмИнфо. Избиение гражданина в полицейском участке - это очередной случай безнаказанности, за который ни один полицейский до сих пор не понес наказания. Об этом 12 мая на пресс-конференции в Ереване заявил адвокат Ара Карагезян, касаясь насилия примененного сотрудниками полиции в отношении задержанного гражданина Сергея Абрамяна.

В этом ключе адвокат обратил внимание на заявление пресс-секретаря МВД Армении, в котором действия правоохранителей не только не осуждались, но и оправдывались. В связи с этим Карагезян отметил, что пресс-секретарь не имеет права делать безответственные заявления, особенно учитывая, что видео с инцидентом днями ранее разлетелось в армянском сегменте социальных сетей, а к ответственности еще никто не привлечен.

"Эти заявления - оправдание подобного метода действий правоохранителями. Но как полиция может оправдывать насилие? Это означает, что имеет место безнаказанность, хотя и предпринимаются попытки создать видимость того, что полиция действовала в рамках закона, а гражданин якобы не подчинялся законным требованиям полиции", - заметил Карагезян.

Адвокат пояснил, что даже в ситуации, когда гражданин не согласен на задержание, полиция должна применять сдерживающие механизмы, а не насилие. Он с сожалением констатировал, что несмотря на то, что в связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное дело по признакам пыток, однако до сих пор ни одному сотруднику полиции не предъявлены обвинения.

При этом адвокат считает, что даже факт отсутствия до сих пор обвиняемых в связи с инцидентом не означает, что нужно отказаться от борьбы с насилием и заметил, что возбуждение уголовного дела по статье о пытках - достаточно редкий случай.

"Нужна политическая воля для того, чтобы в стране не было пыток, а если они имеют место, то они должны быть осуждены. Однако практика показывает, что этого на деле не происходит", - подчеркнул Карагезян.

Кроме того, он обратил внимание на то, что в последнее время много говорится о проводимых реформах в сфере полиции, однако при этом количество пыток со стороны полиции не уменьшилось. Адвокат в этом ключе отметил, что знает множество случаев, когда полицейский находится в статусе обвиняемого, но продолжает работать в правоохранительной системе. В связи с этим он также обратил внимание, что ни в одной демократической стране у жертвы не должен быть адвокат, поскольку его права защищает государство.

" Однако в данной ситуации происходит обратное. Следственный комитет при этом также должен быть заинтересован в том, чтобы дело расследовалось быстро, однако в основном начинается уголовное производство, опрашивается пострадавший, и только спустя годы принимается какое-то решение, при этом ничего не предпринимается в отношении полицейских, совершивших противоправные действия. В условиях постоянных реформ такие методы работы необъяснимы", - подчеркнул адвокат.

В свою очередь, пострадавший от пыток гражданин обратил внимание, что в Медцентре Армавира, врач воздержался от фиксации побоев на нем после разговора с неизвестным ему лицом, хотя другой врач их снял и зафиксировал. "Последствия моего избиения пытались скрыть и в следственном органе, где не стали вызывать врача. Кроме того, там не дали заснять повреждения и провели иные действия, которые должны по закону проводиться под видеозаписью, однако видео-фиксация отсутствовала", - отметил Абрамян, не пояснив о каких действиях он говорит.

Отметим, что ранее в СМИ были растиражированы видеоролики, на которых полицейские применяли силу к гражданину: надев наручники на ноги и руки потерпевшего, они начали его избивать. Как рассказал сам пострадавший, он должен был прибыть в полицию в качестве свидетеля в 12:00, однако проспал и договорился о новом времени посещения участка. На следующий день к нему домой пришла группа полицейских и силой увела его в участок, где применила насилие в его отношении.