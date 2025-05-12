Понедельник, 12 Мая 2025 19:50

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении требует конфискации 6 объектов недвижимости и денежных средств у бывшего директора филиала <Севкарское лесное хозяйство> Ашота Ерицяна.

Как сообщает надзоный орган, Антикоррупционный суд принял к рассмотрению очередной иск Генеральной прокуратуры о конфискации имущества незаконного происхождения у бывшего директора филиала <Севкарское лесное хозяйство> ГНКО <Айантар> Ашота Ерицяна и аффилированного с ним лица в пользу Республики Армения.

Изъятию, в частности, подлежат: 6 объектов недвижимости в Ереване и Тавушском регионе, 1 транспортное средство, право на участие в юридическом лице, остаток незаконных доходов в размере 98 миллионов 482 тысячи драмов, 20 миллионов 597 тысяч драмов, которые не обоснованы законными доходами лица, имеют незаконное происхождение, были переданы добросовестному приобретателю или не могут быть идентифицированы и конфискованы.