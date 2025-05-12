Понедельник, 12 Мая 2025 15:08

АрмИнфо. Объем кредитов, выданных малому бизнесу по программе «Новый партнер» в первом квартале 2025 года превысил 160 млн драмов РА. Это почти в 2,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Количество оформленных кредитов увеличилось более чем на 50%.

Кредит «Новый партнер» разработан специально для малых предприятий, которым требуется быстрое и гибкое финансирование на краткосрочные цели. Продукт позволяет предпринимателям оперативно решать текущие задачи бизнеса — пополнение товарных запасов и сырья, аренда, логистика и другие непредвиденные расходы.

Кредитные средства доступны на сумму от 100 тыс. до 5 млн драмов сроком до 48 месяцев. Основное требование – положительная кредитная история и действующий кредит в другом банке. Решение принимается в течение дня без необходимости предоставления залога.

«Малый бизнес – это индикатор экономического здоровья страны. Он первым реагирует на изменения, поэтому для нас крайне важно предлагать решения, которые действительно соответствуют потребностям предпринимателей. Рост спроса почти в 2,5 раза это подтверждает: когда банк дает простые и быстрые финансовые инструменты без избыточных требований, бизнес охотно ими пользуется. Мы и дальше будем развивать продукты, помогающие малому бизнесу оставаться устойчивым в любых условиях», – прокомментировал заместитель генерального директора – председателя директората ВТБ (Армения) Евгений Мотовилов.



