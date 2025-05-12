Понедельник, 12 Мая 2025 14:25

АрмИнфо. Шаги и предстоящие программы, направленные на расширение армяно-китайского двустороннего партнерства обсудили в ходе встречи 12 мая министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и новоназначенный посол Китая в республике Ли Синьвэй. Об этом сообщает пресс- служба МИД Армении.

"Армения и Китай в настоящее время находятся на этапе существенного развития отношений, как с точки зрения политического диалога на высоком уровне, так и сотрудничества в экономической и других сферах, и я придаю большое значение максимальной реализации имеющихся возможностей", - подчеркнул Мирзоян.

Были затронуты вопросы сотрудничества на различных международных площадках. Собеседники также обменялись мнениями о международных и региональных процессах, обоюдно подчеркнув важность развития взаимовыгодного партнерства в нынешний период как неопределенностей, так и возможностей.

Мирзоян и Синьвэй обсудили вопросы, связанные с развитием региональной коммуникационной сети, в контексте чего был отмечен интерес к программе "Перекресток мира", разработанной правительством Армении.