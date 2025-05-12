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АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян сделал очередной пост с хэштегом #ЗернышкоКЗернышку.
<Решением суда в пользу Республики Армения конфисковано в качестве незаконно приобретенного имущества около 22 млн драмов, что эквивалентно 50 720 евро>, - написал премьер.
|Глава СК: события 9 ноября 2020 года рассматриваются в СК Армении, как попытка свержения конституционного строя
|ВТБ (Армения) в 2,5 раза увеличил объем выдачи кредитов на основе кредитной истории заемщика
|Омбудсмен культурного наследия: Азербайджанцы уничтожили в оккупированном Арцахе мемориальный комплекс Майраберд
|Глава МИД Армении и посол Китая обсудили возможности расширения двустороннего партнерства
|СК Армении не видит необходимости в уголовном преследовании полицейских, применивший насилие в отношении молодого активиста
|Правительство РА предлагает применять в отношении недвижимых памятников выражение "археологический памятник"
|Пашинян: в пользу государства конфисковано более 50 тыс. евро
|Власти Армении хотят сформировать в стране аукционный рынок культурных ценностей
|Сильный ветер в Армении повредил кровли крыш, автомобили и повалил деревья - МВД
|По результатам следственных действий были идентифицированы многие лица, принимавшие участие в беспорядках 9 ноября 2020 года - глава СК
|Родители учащихся школы Пушкина продолжают бойкот: проходит встреча с замглавой МОНКС, затем состоится в мэрии с начальником управления образования
|Рабочая партия Курдистана заявила о самороспуске
|Генпрокуратура Армении требует конфисковать имущество семьи второго президента РА
|Сборная Туркменистана по киокушинкай каратэ приняла участие в международном турнире в Армении
|Минпромторг РФ надеется на запуск промышленного парка в Азербайджане в 2025 году
|Адвокат: Пытки в отношении журналистки Лилит Агекян являются следствием критики в адрес полицейского
|Депутат НС от оппозиции потребовал от генпрокурора дать правовую оценку заявлению представителя МО РА
|Гарегин II подчеркнул важность реакции международного судебного сообщества на защиту справедливых прав насильственно перемещенных армян Арцаха
|В собственность армянского государства возвращено имущество на сумму порядка $600 млн - депутат от партии власти
|В Госдепе США подтвердили приверженность установлению мира между Арменией и Азербайджаном
|Путин: Для всех лидеров государств было особой честью приветствовать на трибунах ветеранов войны из России, из Израиля, Армении, Монголии
|В регионах Армении ожидаются дожди с постепенным понижением температуры воздуха на 8-10 градусов
|Министр обороны Армении отправился в Германию
|Ереван приветствовал договоренности о перемирии между Индией и Пакистаном
|Оппозиционер: власти Армении в отношениях с Азербайджаном пошли по самому пагубному пути
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Члены Европейской ассоциации судей посетили "Цицернакаберд"
|Байрамов: Существует несколько направлений мирного процесса между Азербайджаном и Арменией
|Союз журналистов Армении осудил арест в Гюмри журналистки Лилит Агекян
|Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан при ОБСЕ призвали не допустить нацизму вновь поднять голову
|В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
|Постпред Армении: Международное сообщество должно решительно отреагировать на применение силы как средства разрешения конфликтов
|В пресс-службе Пашиняна опровергли муссируемую в СМИ информацию о "секретных договоренностях" армянских властей с европейскими фармацевтическими компаниями
|Дашнакцакан: Генерал Арзуманян третий год находится в тюрьме по политическим мотивам
|Враг продолжает терроризировать население Сюника
|В Ереване по случаю 80-летия Великой победы прошло традиционное шествие Бессмертного полка
|Коллектив ЮКЖД почтил память воинов-железнодорожников
|Католикос всех армян։ Каждая победа достигается верой, неустанной борьбой и противостоянием испытаниям
|В Ереване проходят торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в ВОВ
|Вопреки провокациям, войны между Арменией и Азербайджаном не будет: послание Пашиняна ко Дню Победы
|Новым папой римским избран 70-летний американо-перуанский кардинал Роберт Прево
|Медучреждения Армении и Марселя будут сотрудничать в области охраны материнства и репродуктивного здоровья
|«Мы помним подвиг наших предков»: в Армении прошли мероприятия воспитанников Центров "МИР русского языка и культуры", посвященные 80-летию Великой Победы
|Вражеская сторона обстреляла жилой дом в Хнацахе
|Пашинян с рабочим визитом отбыл в Москву
|По делу о злоупотреблениях в фонде ANIF не исключено возбуждение уголовного производства - генпрокурор
|Правозащитник: СНБ Армении не располагает разведывательными данными о 1160 пропавших без вести лиц в ходе карабахского конфликта
|Секретарь Совбеза Армении отправится в Индию
|Посол Беларуси в Армении почтил память героев ВОВ
|Пашинян почтил память Радика Мартиросяна
|По случаю 80-й годовщины Победы в ВОВ Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств, в том числе и Армении
|Правящая в Армении партия "Гражданский договор" пойдет на выборы 2026 года самостоятельно
|В Ереванской школе им. Пушкина бойкот - учителя и ученики протестуют против увольнения директора учреждения
|Германия является надежным партнером Армении: Пашинян поздравил Мерца с избранием канцлером РФГ
|"Инициатива пяти правозащитников": Поведение и угрозы Никола Пашиняна в парламенте ставят под сомнение законность его дальнейшего пребывания у власти
|В Армении покупать и продавать авто, зарегистрировать и заказать номерные знаки теперь можно онлайн
|Генпрокуратура РА продолжает осуществлять работу, направленную на повышение эффективности борьбы с коррупцией
|Все дела, связанные с действиями Азербайджана, носят закрытый характер - генпрокурор
|МВД Армении сообщило о задержании подозреваемого в поджоге автомобиля семьи члена фракции "Мать Армения"
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