Понедельник, 12 Мая 2025 13:23

АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян сделал очередной пост с хэштегом #ЗернышкоКЗернышку.

<Решением суда в пользу Республики Армения конфисковано в качестве незаконно приобретенного имущества около 22 млн драмов, что эквивалентно 50 720 евро>, - написал премьер.