Понедельник, 12 Мая 2025 12:59

АрмИнфо. По результатам активных следственных действий были идентифицированы многие лица, принимавшие участие в беспорядках 9 ноября 2020 года. Об этом 12 мая с трибуны Национального Собрания РА заявил председатель Следственного комитета РА Артур Погосян, говоря о ходе расследования уголовного дела по покушению на жизнь тогдашнего председателя НС, а ныне министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна.

Напомним, что с сентября прошлого года в суде общей юрисдикции Еревана идут слушания по делу об избиении Арарата Мирзояна.

Решением судьи этот процесс проходит в закрытом режиме. Мирзоян был избит в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года. В рамках уголовного дела обвинения предъявлено спортсмену Торгому Асатряну, который, впрочем, отвергает инкриминируемые ему действия. С февраля прошлого года он находится под арестом.

10 ноября 2020 года, после вступления в силу трехстороннего соглашения России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, участники акции протеста ворвались в здание правительства Армении и потребовали отставки Никола Пашиняна. Протестующие также напали на тогдашнего спикера парламента Армении Арарата Мирзояна и избили его, по данному делу были задержаны два человека. Дело против одного из обвиняемых поступило в суд. Согласно стороне обвинения, Торгом Асатрян, узнав о подписании трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года по Карабаху и передаче Азербайджану ряда территорий, в ночь на 10 ноября 2020 года направился к зданию парламента, где на тот момент происходили массовые беспорядки. Увидев на перекрестке Демирчяна и Прошяна машину Арарата Мирзояна, Торгом Асатрян присоединился к остальным участникам беспорядков, которые остановили машину, вытащили Мирзояна и стали его избивать, нанося удары ногами по голове Мирзояна. Мирзоян в результате был госпитализирован в бессознательном состоянии с многочисленными переломами и другими телесными повреждениями, потребовалось хирургическое вмешательство. Как заметил председатель СК, по тем событиям в следственном управлении Службы национальной безопасности были проведены активные следственные мероприятия. В течение всего 1-1,5 месяцев в отношении порядка десяти лиц дела с обвинительными заключениями были направлены в суды, по некоторым из которых уже имеются судебные решения. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на выявление организаторов тех беспорядков.

Что касается покушения на жизнь Арарата Мирзояна, то, как заметил глава СК, также имеется обвиняемый и дело находится в суде. Артур Погосян заверил, что в СК нет важных и неважных дел, однако по данному конкретному делу приоритет очевиден. Он заверил, что с учетом идентификации новых лиц результаты расследования будут уже в самое ближайшее время.

Отметим, что в ходе представления отчета о работе СК в 2024 году, Артур Погосян сообщил, что было расследовано 1256 дел коррупционного характера, 696 из которых были переданы в 2023 году, остальные - в 2024 году. За отчетный период было принято 69 415 сообщений, по 58 085 из которых инициировано уголовное производство. То есть, по сравнению с прошлым годом количество расследованных уголовных производств увеличилось на 12,5%. Согласно отчету Артура Погосяна, в течение 2024 года было расследовано 478 уголовных производств по преступлениям, совершенным несовершеннолетними, из которых 167 были переданы с 2023 года, а 311 производств были приняты в 2024 году. Из 478 уголовных производств 60 завершены обвинительным заключением. 145 активных производств были переданы на 2025.

В 2024 году в производстве Следственного комитета было расследовано 2 309 уголовных производств о домашнем насилии, из которых 761 было передано с 2023 года, а 1 548 дел были приняты с 2024 года.