Понедельник, 12 Мая 2025 12:53

АрмИнфо. Днями ранее стало известно о решении Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) о прекращении полномочий Натальи Степанян на посту директора ереванской школы №8 им. А.С. Пушкина. Подобное решение вызвало недовольство, как у учащихся и их родителей, так и у педагогического состава. В этот же день был организован сбор подписей в знак протеста.

В МОНКС же пояснили, что срок полномочий Степанян истек еще весной 2024 года, и в результате повторно проведенного конкурса на должность директора пушкинской школы, она, по заверению профильного ведомства, не сумела преодолеть этап собеседования. Сама Степанян обжаловала результаты состоявшегося конкурса.

Однако родители продолжили бойкот и с новой недели. Сегодня они направились к зданию МОНКС, где попросили встречу с ответственными, чтобы представить свои требования, а именно - проведение повторного конкурса, но, чтобы в составе оценочной Комиссии, которая состоит из 5 человек, 4 из коих представители МОНКС, были вовлечены либо представители родительского комитета, либо педагогического. Это, по их словам, обеспечит прозрачность и объективность результатов. В обратном случае, родители просят предоставить запись ранее состоявшегося конкурса, который якобы Степанян провалила.

В результате группу из 6 родителей согласилась принять замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Араксия Свачян. Встреча проходит в закрытом формате, представителей СМИ туда не впустили.

Отметим, что еще одна небольшая группа родителей сегодня намерена провести встречу с начальником управления образования аппарата мэрии Еревана. Основной вопрос для обсуждения - должность и.о. директора школы им. А.С. Пушкина.