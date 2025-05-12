Понедельник, 12 Мая 2025 12:33

АрмИнфо. Десять спортсменов сборной Туркменистана по киокушинкай каратэ выступили на 10-ом международном турнире среди мужчин и женщин, который прошёл 10-11 мая в армянском городе Гюмри.

В состав туркменской делегации вошли спортсмены Мейлис Пашакулиев, Даянч Гылычдурдыев, Даянч Ходжамурадов, Сулейман Сахедов, Мырат Экеев, Лала Абдуллаева, Мырат Алтымухаммедов, Шихназар Ширзадов, Довлетяр Алловов и Айимджан Султанова, руководитель группы-тренер Атамырат Худайбердиев, а судейскую коллегию Туркменистана на турнире представили Тиркиш Коров и Тачли Сапаров.

Туркменские спортсмены заняли три первые места, четыре вторые места и три третьи места по разным весовым категориям. Соревнования в Армении стали важным этапом подготовки туркменских каратистов к чемпионату мира, который состоится с 28 ноября по 1 декабря в японском городе Маэбаси.

По словам представителей Федерации, основная цель спортсменов на предстоящем мировом первенстве – добиться успеха и показать наилучшие результаты в каждой весовой категории.