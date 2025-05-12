Понедельник, 12 Мая 2025 11:08

АрмИнфо. Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II на встрече с участниками ежегодной конференции Европейского союза судей (EAJ) в Первопрестольном Святом Эчмиадзине подчеркнул важность реакции международного судебного сообщества на защиту справедливых прав насильственно перемещенных армян Арцаха, на сфабрикованный судебный процесс над армянами, захваченными Азербайджаном, а также на действия по уничтожению и присвоению духовного и культурного наследия Арцаха.

Как сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, об этом он заявил касаясь вызовов, стоящих перед Арменией и армянским народом.

Армянский Патриарх также коснулся важной миссии судей в установлении справедливости в мире, защите прав и свобод человека, подчеркнув важность укрепления нравственной системы правосудия.

Отмечается, что Святой Эчмиадзин посетили представители делегатов из около 35 европейских стран, участвующих в конференции в Армении.