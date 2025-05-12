Понедельник, 12 Мая 2025 11:03

АрмИнфо. В Госдепе США подтвердили приверженность установлению мира между Арменией и Азербайджаном.

Так, заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау в своем микроблоге в Твиттер (Х) отметил, что ему посчастливилось быть свидетелем того, как госсекретарь Рубио в последние дни неустанно общался по телефону с лидерами Индии и Пакистана, чтобы предотвратить опасную эскалацию ситуации.

"Президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс ясно дали понять всем нам, кто работает в их администрации, что нашей целью является содействие установлению МИРА - будь то между Индией и Пакистаном, Россией и Украиной, Израилем и его соседями, Конго и Руандой, Азербайджаном и Арменией или другими странами.

Как дипломаты - и, откровенно говоря, как люди - мы призваны предотвращать или останавливать ВОЙНЫ. Мы гордимся тем, что наша команда смогла выполнить это обещание сегодня, и выражаем признательность руководству Индии и Пакистана за то, что они выбрали благоразумие и сдержанность", - написал Ландау.