Понедельник, 12 Мая 2025 11:02

АрмИнфо. Для всех лидеров государств было особой честью приветствовать на трибунах главных героев юбилея Победы - ветеранов Второй Мировой войны из России, из Израиля, Армении, Монголии. Об этом в ходе заявления для журналистов заявил президент России Владимир Путин.

Он высоко оценил визит в Москву на парад Победы лидеров нескольких европейских стран: Сербии, Словакии, Боснии и Герцеговины, " несмотря на угрозы, шантаж и чинимые препятствия, вплоть до перекрытия воздушного пространства".

"Для нас важно, что миллионы европейцев, лидеры стран, которые проводят суверенную политику, об этом помнят. Это вселяет в нас оптимизм и надежду, что рано или поздно, в том числе опираясь на уроки истории, на мнение своих народов, мы начнём двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы. В том числе и теми, которые сегодня по-прежнему не отказываются от антироссийской риторики и явно агрессивных действий в наш адрес. Пытаются до сих пор - мы это видим прямо вот в эти дни - разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов", - сказал президент РФ, передает ТАСС.