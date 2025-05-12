Понедельник, 12 Мая 2025 10:59

АрмИнфо. 12 мая в некоторых регионах Армении ожидаются кратковременные дожди с постепенным понижением температуры воздуха на 8-10 градусов. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Как отмечает источник, с 13 по 15 мая и в ночь с 15 на 16 мая по всей территории республики прогнозируется выпадение осадков в виде дождей с грозами. Причем, 14 и 15 мая дожди будут интенсивными, возможно, с градом. Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с, во время гроз порывы ветров усилятся до 18-22 м/с.

В Ереване, кроме 16 мая, также прогнозируются дожди с грозами. В частности, выпадение осадков в столице ожидается с 13 по 15 мая, причем, местами дожди будут интенсивными. Во время гроз порывы ветров усилятся до 15-18 м/с. Температура воздуха в Еревана 12 мая днем составит 23-25 градусов, вечером - 15-17 градусов, в ночь с 12 на 13 мая - 11-13 градусов выше нуля.