Понедельник, 12 Мая 2025 10:57

АрмИнфо. Делегация во главе с министром обороны Армении Суреном Папикяном 12 мая отправилась с рабочим визитом в Федеративную Республику Германия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении. Иных деталей с повестки визита не приводится.