Понедельник, 12 Мая 2025 10:55

АрмИнфо. Власти Армении в отношениях с Азербайджаном пошли по самому пагубному пути. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

По его словам, власти страны не предоставляют общественности разъяснений как минимум по трём вопросам повестки дня. Во-первых, почему задерживается достигнутое соглашение между Арменией и Азербайджаном о демаркации границы, если еще 3-4 месяца назад было сделано совместное заявление по этому вопросу? Во-вторых, почему Азербайджан уже месяц систематически нарушает режим прекращения огня, а официальный Ереван пытается обойти это обстоятельство? В-третьих, почему обещанный властями мир задерживается даже в контексте согласованного документа? И что правительство скрывает от общества, не публикуя эту информацию? "Проблема здесь не в том, что существует множество проблем и угроз, связанных с этими тремя пунктами повестки дня, проблема в том, что власти Армении пошли по самому пагубному пути, но даже в этом случае у Баку другие ожидания, а Ереван притворяется глухим и немым", - заметил парламентарий.