Суббота, 10 Мая 2025 14:09

АрмИнфо. Союз журналистов Армении (СЖА) выступил с заявлением в связи с арестом в Гюмри журналистки Лилит Агекян.

В заявлении СЖА отмечается, что Агекян была задержана 8 мая поздно вечером.

"После задержания Агекян долгое время не давали встретиться с адвокатом. Состояние Агекян ухудшилось, ей была вызвана скорая помощь, однако это не помешало правоохранителям арестовать ее на месяц. Агекян предъявлены обвинения по части 1 статьи 297 УК РА - хулиганство и части 2 статьи 489 УК РА - неуважение к суду.

Желание арестовать женщину, имеющую на попечении престарелого родителя и известную своими оппозиционными взглядами, вызывает сомнения в условиях, когда в гораздо более экстраординарных случаях правоохранительная система и пальцем не шевелит, если лицо, совершившее предполагаемое уголовное деяние, лояльно к властям", - заявили в СЖА.

В Союзе также задались вопросом, нельзя ли было избрать иную меру пресечения в отношении Агекян, учитывая вышесказанное.

"Союз журналистов Армении будет последователен в отношении процессов, происходящих вокруг Лилит Агекян, и в конечном итоге общественность должна четко знать, не преследует ли причина ее изоляции цель ограничения слова и деятельности Лилит Агекян.

Очевидно, что процессы вокруг Агекян лишены законности и носят дискриминационный характер", - отметили в СЖА.