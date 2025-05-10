Суббота, 10 Мая 2025 12:18

АрмИнфо. Международное сообщество должно решительно отреагировать на применение силы как средства разрешения конфликтов. Об этом заявил постпред Армении в ООН Паруй Ованнисян на специальном заседании Генассамблеи ООН по случаю восьмидесятой годовщины окончания Второй мировой войны.

По его словам, именно через приверженность принципам мирного разрешения споров и соблюдения прав человека для всех государства-члены ООН могут коллективно противостоять возникающим угрозам миру и безопасности.

"Восемь десятилетий спустя международное сообщество продолжает сталкиваться с растущим объемом и серьезностью конфликтов, полным пренебрежением международным правом, дестабилизирующим наращиванием военной мощи, грубыми нарушениями прав человека, расизмом, ксенофобией и ненавистью на этнической и религиозной почве.

Мы решительно осуждаем проявления антиармянской ненависти в регионе, включая преднамеренное разрушение и осквернение памятников, мемориалов и музеев, посвященных вкладу армянского народа в победу во Второй мировой войне", - отметил армянский дипломат, слова которого приводятся на сайте постпредства.

По его словам, в свете этих вызовов мир находится в поворотном моменте истории, когда решимость международного сообщества "избавить грядущие поколения от бедствий войны" требует обновленной глобальной решимости.

"Я хотел бы подтвердить твердую решимость Армении вносить вклад в усилия, направленные на укрепление многосторонней системы, основанной на международном праве и общих ценностях свободы, справедливости и прав человека", - сказал Ованнисян.