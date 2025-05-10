Суббота, 10 Мая 2025 11:31

АрмИнфо. Вражеская сторона продолжает терроризировать приграничное население Сюника.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобороны Армении, 9 мая в районе 22:20 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении населенного пункта Хнацах Сюникской области, в результате чего повреждена крыша жилого дома.

В ведомстве отметили, что пострадавших нет. "Призываем азербайджанскую сторону расследовать факт обстрела жилого дома в Хнацахе и выступить с публичными разъяснениями", - отметили в армянском оборонном ведомстве.