Пятница, 9 Мая 2025 14:40

АрмИнфо.В Ереване прошло традиционное шествие Бессмертного полка по случаю 80-летия со Дня победы. Данное событие символизирует связь поколений и вечную память о подвиге наших героев.

Согласно уже установленной традиции шествие началось от церкви Сурб Хач (административный район Арабкир) и направилось к парку Победы - мемориальному комплексу "Вечный огонь".

В ходе акции 250 волонтёров выстроились в живую цифру "80", символизирующую годовщину великой победы, была развёрнута 100-метровая Георгиевская лента, армянский и российский флаги. Шествие сопровождал оркестр.

Уже в парке состоялся прздничный концерт. Кроме того, ОО «Бессмертный полк» подготовила для семей с детьми развлекательную программу.

В шествии принимал участие и экс-вице-спикер парламента Армении, член Республиканской партии Эдуард Шармазанов. В беседе с журналистами он отметил, что наследники Великой победы, примером для которых были маршал Баграмян, маршал Бабаджанян, Нельсон Степанян, Нвер Сафарян, в мае 92-го года освободили Шуши. Шармазанов подчеркнул, что из-за правительства Армении, сегодняшний тройной праздник Армения отмечает в условиях оккупации Арцаха. "Но это шествие подтверждает, что армянский народ - победоносный, а не униженный, и впереди новые победы. Как говорили наши деды: "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами", - заключил Шармазанов.

Шествие организовано историко-культурной общественной организацией «Бессмертный Полк за рубежом».

Отметим, что до 44-дневной войны 2020 года, в Армении 9 мая отмечался как тройной праздник: Победа в ВОВ, день освобождения Шуши и день образования Армии обороны Арцаха